車聯網概念股威潤(6465)受到新冠肺炎疫情衝擊，3月營收雙衰退，單月營收淨額為1910萬元，月減少2.78%、年減少31.50%，累計前3月營收達5486萬，年減少12.46%。董事長湯潤闊就說，在疫情衝擊下，短時間衝擊在所難免，但長線車載裝置市場的成長態勢明確，威潤也會趁疫情加速開發作業，待疫情結束後，可以順利接軌產業。

威潤儘管在本波新冠肺炎疫情下，為公司帶來部分轉單效益，但各國為了減緩疫情無預警實施鎖國與封城禁令，整體經濟活動減緩，威潤主力市場北美為例，多州政府限制群聚活動並要求民眾在家辦公，導致系統整合商(System Integrator,SI)及其下游客戶均暫停出貨，數筆原訂於3月出貨的訂單因而遞延。

威潤董事長湯潤闊表示，在疫情衝擊下，短時間在暫時性物流或是出貨受到影響當然是在所難免，但對於整體車載裝置的系統來說，成長的趨勢並未受到改變，只是會出現遞延，威潤也會加緊腳步，剛好趁這波疫情期間，加速開發，在未來疫情結束後，可以在日本、北美的車載市場一展身手。

威潤強調，雖短期的業績表現將受疫情之訂單遞延效應影響，但公司於研發部分的投資不會因此停下腳步，目前已擬定並開始推動包括車載視訊(Video Telematics)等新產品之研發作業，下半年將陸續推出各式創新、優化之解決方案，預期對於營收成長將有正面的助益。

(時報資訊)