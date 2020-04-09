53歲藝人秦偉2016年被造型師開第一槍，揭露多起性侵罪行，今(9日)最高法院針對其性侵二女案件，各判4年徒刑，共計8年定讞，性侵造型師的案件則被發回更審。而先前造型師則指出，統整所有案例後，發現秦偉常用3招得逞，起先會稱很喜歡對方，想叫女生幫他生小孩，接著用當年火吻的疤痕讓對方產生同情心，最後還會請出宗教大師，說：「白龍王說妳是我的真命天女」。

4年前因韓星朴有天性侵疑雲爆發，一名女造型師才爆出秦偉有類似行為，她透露跟秦偉因做造型認識，有次秦偉以公司一早沒開為由，邀造型師在家中見，後來趁對方挑衣服時強制發生關係，造型師一開始以為秦偉是真的對她有意思，沒想到對方後來人間蒸發。

造型師後來多次開直播淚述被性侵過程，反批有人認為她這樣爆料是為了想紅，「誰要靠這個紅啊」、「你被強姦可以紅你要嗎」，也說：「若愛過一個人都知道，什麼叫做做愛，什麼叫做硬幹，你們應該很清楚這差別吧」，並指出過程中完全被對方硬來，「只是洩慾很快就射了。」

而秦偉後來痛哭開道歉記者會，稱要向多年前曾交往對象「因為以前感情觀的偏差所得罪之處，表達最深最深的歉意以及祝福」，又強調自己絕沒有性侵，是由於「在感情的路上有極大的軟弱」，最後自省需要從頭改變，「即使2年前重返信仰，也仍需要徹底地翻轉改變，雖然這幾天媒體報導已經對我個人造成很大傷害，但我真心感謝你們。」

(中時電子報)