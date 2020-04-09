春暖花開，再過一個月，就是溫馨母親節了！現階段疫情較嚴重，然如有個蛋糕，闔家在家中為媽咪過節也很溫暖！eslite hotel誠品行旅今年特別以「暖心」為主題推出限量母親節蛋糕，以花苞與愛心為意象，象徵著母親對孩子深切的愛與包容，在雙手的守人的青芒果與芒果慕斯以及輕甜Q彈的蜜桃果凍和蜜桃片、巧克力等精選材料製作，嘗得到濃郁果香，今年母親節就陪媽咪一起甜蜜吧！

「沒有無私的、自我犧牲的母愛幫助，孩子的心靈將是一片荒漠。」— 英國文學作家狄更斯以母愛為名，讚頌母親為孩子長成所付出的無私與關愛。Eslite hotel誠品行旅於今年母親節推出全新真摯之作「暖心」母親節蛋糕，以巧克力造型花苞象徵母親的雙手，手心裡裝盛著俏紅色的心型脆餅，表現出母親滿溢的愛。

蛋糕主體採用清新爽口的薄荷海綿蛋糕，內餡以質地細緻滑順的白起司慕斯包覆著酸甜宜人的青芒果及芒果慕斯，再疊入舒爽輕甜帶有Q彈口感的蜜桃片和蜜桃果凍，整體洋溢著多層次的馥郁果香，外層表面則抹上優雅迷人的紅嫩白桃鏡面，並以金箔細緻妝點。

親感受獨有的寵愛與幸福感，邀請旅人在美好佳節時刻，以最真切的心意表達對母親的敬意。「暖心」母親節蛋糕（6吋），即日起至5/3開放預訂，4/20前預訂可享早鳥優惠，每日限量5只，需於取貨三日前預訂！也期盼每位旅人和母親在「暖心」伴隨之下渡過一段充滿感恩與祝福的佳節時分。

【暖心】母親節蛋糕以手心的溫度及關愛刻劃對母親的感恩心意。（誠品行旅 提供）

(中時電子報)