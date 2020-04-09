新冠肺炎疫情嚴峻，教育部今宣布，四技二專暨二技統測、國中教育會考，將採取高規格防疫措施，包括考場人員全面配戴口罩、量測體溫及不開放陪考等，學校或試務單位會先行發口罩給考生，考生如果進入考場或試場不戴口罩，將不能考試。

今年四技二專暨二技統測在5月2日及3日、國中教育會考在5月16日及17日舉行，如果考生在這個時間居家檢疫或隔離無法應考，教育部分別安排四技二專暨二技統測在5月23日及24日補考、國中會考在5月30日及31日補考。

教育部次長劉孟奇表示，今年四技二專暨二技統測、國中教育會考，教育部會提供口罩給所有考生（考試日每日1片），並由學校或試務單位先行配發給考生，當考生進入考場及試場時應佩戴口罩，如經勸導或處置仍不佩戴口罩，禁止進入考場及試場。

教育部表示，所有人員進入考場前也必須配合量測體溫，額溫高於攝氏37.5度或耳溫高於攝氏38度，將進行第二次量測。如確認發燒，將引導考生至「備用試場」應試，以確保考生權益；為避免考場入口處量測體溫造成人潮聚集，所有考場皆使用紅外線熱像儀進行初步體溫之量測。

根據規定，考生如果不戴口罩，連考場的校門都進不去，更不可能參加考試。台師大心測中心主任陳柏熹說，考生在應試時，如果將口罩拿下來，那該科以零分計算。考試當日之用餐時間或休息時間之交談，應符合社交距離，室外1公尺、室內1.5公尺，除用餐時，其餘時間仍請持續佩戴口罩。

考生一定要戴醫療用口罩應考嗎？技專校院入學測驗中心主任林尚平說，沒有強制一定要戴醫療用口罩，考生可以戴各種型式的口罩，像戴布口罩也可以。

教育部說，今年四技二專暨二技統測、國中教育會考的考場不開放考生親友進入考場陪考，將由考場承辦學校及考生就讀學校組成「考生服務隊」，以協助考生於考場所需之服務與協助。家長若要載送考生到考場，也要在指定地方上下車。

(中時 )