上月底某晚一對年約50歲的劉姓夫婦，抱著二大箱熱騰騰剛出爐的饅頭，走進中市消防局第六大隊南屯分隊，表示看到消防隊員防疫的辛勞，一點心意，慰勞第一線的消防防疫人員，南屯消防分隊分隊長謝嘉益起初告知對內物資充裕，謝謝好意，但夫婦二人仍然堅持送出，熱心舉動讓隊員們內心揪感動耶！

日前晚間8點鐘左右，一對夫婦抱著二大箱紙箱走進中市消防局第六大隊南屯分隊，值班人員本以為民眾帶來甚麼動物需要救助，但撲鼻而來的饅頭香，讓值班人員食指大動，劉先生表示，自己平常上班都在南屯，常看到消防隊員出勤，拯救民眾生命財產安全，也常關注臉書「打火是親兄弟–南屯的店」見到消防隊為新冠肺炎防疫的努力，送來饅頭讓消防隊員辛苦勞累之餘，能夠補充體力。

南屯消防分隊長謝嘉益表示，感謝劉姓夫婦的暖心義舉，大大提振同仁們的士氣，近日早晚溫差大，晚間出勤的同仁，更易饑腸轆轆，回隊上就有熱騰騰、香噴噴的饅頭可享用，讓執勤更有動力！感謝這對熱心夫婦，這小小的舉動，感動了我們，我們一定會盡全力繼續守護台灣、守護著市民的健康，讓病毒滴水不外漏。

謝嘉益也提醒民眾，雖然新冠肺炎台灣疫情在控制中，但仍然不可輕忽，除落實用肥皂勤洗手及做好咳嗽禮貌外，應盡量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，並維持適當距離（室內1.5公尺、室外1公尺）如果有出現發燒咳嗽等不適症狀，應盡速就醫並告知醫師您的旅遊史、職業別及接觸史等。遇有疑是病症，消防隊這邊出勤，也以最高級防護措施保護雙方，防疫工作你我共同努力，讓市民維持健康生活安心工作。

(中時 )