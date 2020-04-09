在冠狀病毒期間，動物園也就沒有遊客，動物們迎來難得的清靜，或許因此如此，在香港海洋公園同居十年的貓熊「盈盈」與「樂樂」終於交配。
科學警報(sciencealert)報導，長相呆萌的大貓熊，在全球每一座動物園都是明星動物，但是它們生性害羞，一年交配期很短，在動物園裡自然交配的情況並不多。然而，最近因為新冠病毒的影響，香港海洋公園也沒有遊客，於是同居10年的「盈盈」與「樂樂」開始有了性致。
園方觀察到，在3月下旬，盈盈開始花更多時間玩水，而樂樂則在棲息環境刻意留下氣味，並且一直聞嗅，顯然在積極尋找同伴的氣味，這是貓熊之間的前戲。在本週一，兩貓熊有愛到最高點。
動物園官員說，週一早上9點，兩貓熊完成了生殖儀式。
海洋公園動物園發言人邁克·布斯（Michael Boos）的聲明中表示： 「今天成功的自然交配過程，對於園方來說是都非常令人激動，因為自然交配的懷孕的機率，比人工授精來得高。」
儘管兩貓熊才剛完成大事，目前尚不清楚是否一發即中，但是動物園方面可說是興高采烈，密切注視著懷孕的跡象，如果順利，懷孕的跡象最早會在六月下旬出現。
(中時電子報)
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