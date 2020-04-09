在冠狀病毒期間，動物園也就沒有遊客，動物們迎來難得的清靜，或許因此如此，在香港海洋公園同居十年的貓熊「盈盈」與「樂樂」終於交配。

科學警報(sciencealert)報導，長相呆萌的大貓熊，在全球每一座動物園都是明星動物，但是它們生性害羞，一年交配期很短，在動物園裡自然交配的情況並不多。然而，最近因為新冠病毒的影響，香港海洋公園也沒有遊客，於是同居10年的「盈盈」與「樂樂」開始有了性致。

園方觀察到，在3月下旬，盈盈開始花更多時間玩水，而樂樂則在棲息環境刻意留下氣味，並且一直聞嗅，顯然在積極尋找同伴的氣味，這是貓熊之間的前戲。在本週一，兩貓熊有愛到最高點。

Giant pandas Ying Ying and Le Le succeeded in a natural mating, @Ocean_Park has announced. "We hope to bear wonderful pregnancy news to Hong Kongers this year and make further contributions to the conservation of this vulnerable species," the park's Michael Boos said. pic.twitter.com/yJCpCdVHeK — Hong Kong Free Press (@HongKongFP) April 6, 2020

動物園官員說，週一早上9點，兩貓熊完成了生殖儀式。

海洋公園動物園發言人邁克·布斯（Michael Boos）的聲明中表示： 「今天成功的自然交配過程，對於園方來說是都非常令人激動，因為自然交配的懷孕的機率，比人工授精來得高。」

儘管兩貓熊才剛完成大事，目前尚不清楚是否一發即中，但是動物園方面可說是興高采烈，密切注視著懷孕的跡象，如果順利，懷孕的跡象最早會在六月下旬出現。

(中時電子報)