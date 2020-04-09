受到新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，以科技產業來說，自今年 2 月份起陸續有多個國際型展覽、品牌發表會以及開發者大會都被迫延後改期，甚至取消，影響層面相當廣泛。然而，韓媒報導三星下半年預定的新手機發表計劃罕見的不受疫情影響，預計有望在 8 月份看見兩款旗艦級產品登場！
不同於華爾街方面有不少投行提前預測蘋果原定在秋季發表的 5G iPhone，可能無法如期亮相。《SamMobile》引述《韓國先驅報》(The Korea Herald)報導指出，雖然受到疫情等因素的影響，Galaxy S20 一在市場推出後，取得的成績不盡理想；但是按照三星的準備，包含 Galaxy Note 20 以及 Galaxy Fold 2 在內的新品，預計都將如期在 8 月發表。但不一定會像 2 月份 Galaxy UNPACKED 發表會那麼幸運，還能夠舉行實體發表會；報導指出三星已在研擬相關對策，很有可能在疫情的影響下，最嚴重的情況就是僅舉辦線上的發表會來推出旗艦新手機。
不過即便是能如三星原本預期，在 8 月份發表 Galaxy Note 20 系列以及 Galaxy Fold 2，能否依循往例即時在市場上推出，則是另一個得依疫情而應變的挑戰。若是疫情持續擴大，進一步影響到三星的供應鏈，那麼《SamMobile》推測三星可能會延後新品上市時間。
近期，三星曾在 YouTube 頻道上傳名為「New Wind-Free Air Conditioner」的影片，其中出現了一款機身方正的不知名手機，被推測很有可能就是 Galaxy Note 20。關於這一款新機，爆料達人 Roland Quandt (@rquandt)透過 Twitter 分享了幾款保護殼圖片(如下)。透過圖片可以研判，採用了跟 Galaxy S20 系列很接近的矩形相機設計，很明顯是屬於一款還沒有發表的新手機(可能是Galaxy Note 20)。另一方面，爆料達人之一的 Ice universe (@UniverseIce) 則是指出，很有可能搭載尚未正式發表的高通 Snapdragon 865+ 處理器，成真的話效能表現肯定比 Galaxy S20 系列更強悍。2019 年三星首度在 Galaxy Note 10 當中推出螢幕大小不同的款式，收割了一批以往覺得 Note 手機螢幕太大的新用戶。今年，三星會否延續同樣的策略，值得觀察。
而 Galaxy Fold 2，當然很明顯就是 2019 年在 MWC 發表的 Galaxy Fold 繼任者。根據先前傳聞，除了螢幕可望更為升級之外，也有望搭載第一代所沒有的 S Pen，在生產力相關應用上將更具競爭力，能讓它鎖定商務人士的定位更明確，能與 2 月份發表的 Galaxy Z Flip 成功在市場上區隔開來。
(中時電子報)
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