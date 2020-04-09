受到新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，以科技產業來說，自今年 2 月份起陸續有多個國際型展覽、品牌發表會以及開發者大會都被迫延後改期，甚至取消，影響層面相當廣泛。然而，韓媒報導三星下半年預定的新手機發表計劃罕見的不受疫情影響，預計有望在 8 月份看見兩款旗艦級產品登場！

不同於華爾街方面有不少投行提前預測蘋果原定在秋季發表的 5G iPhone，可能無法如期亮相。《SamMobile》引述《韓國先驅報》(The Korea Herald)報導指出，雖然受到疫情等因素的影響，Galaxy S20 一在市場推出後，取得的成績不盡理想；但是按照三星的準備，包含 Galaxy Note 20 以及 Galaxy Fold 2 在內的新品，預計都將如期在 8 月發表。但不一定會像 2 月份 Galaxy UNPACKED 發表會那麼幸運，還能夠舉行實體發表會；報導指出三星已在研擬相關對策，很有可能在疫情的影響下，最嚴重的情況就是僅舉辦線上的發表會來推出旗艦新手機。

不過即便是能如三星原本預期，在 8 月份發表 Galaxy Note 20 系列以及 Galaxy Fold 2，能否依循往例即時在市場上推出，則是另一個得依疫情而應變的挑戰。若是疫情持續擴大，進一步影響到三星的供應鏈，那麼《SamMobile》推測三星可能會延後新品上市時間。

近期，三星曾在 YouTube 頻道上傳名為「New Wind-Free Air Conditioner」的影片，其中出現了一款機身方正的不知名手機，被推測很有可能就是 Galaxy Note 20。關於這一款新機，爆料達人 Roland Quandt (@rquandt)透過 Twitter 分享了幾款保護殼圖片(如下)。透過圖片可以研判，採用了跟 Galaxy S20 系列很接近的矩形相機設計，很明顯是屬於一款還沒有發表的新手機(可能是Galaxy Note 20)。另一方面，爆料達人之一的 Ice universe (@UniverseIce) 則是指出，很有可能搭載尚未正式發表的高通 Snapdragon 865+ 處理器，成真的話效能表現肯定比 Galaxy S20 系列更強悍。2019 年三星首度在 Galaxy Note 10 當中推出螢幕大小不同的款式，收割了一批以往覺得 Note 手機螢幕太大的新用戶。今年，三星會否延續同樣的策略，值得觀察。

三星 Galaxy Note 20 疑似在宣傳片裡意外現身

Here's a fun one. This is a mold for an inlay for the official Samsung Galaxy Note 11 (Plus) LED View Cover. (Ignore the markings and the aspect ratio could be a little off, too). pic.twitter.com/kAZEFmTXhB — Roland Quandt (@rquandt) March 31, 2020

The Galaxy Note20 + will use the Snapdragon 865+ processor. Why do you say this? Because from the Geekbench results, we found that the processor's large core frequency is as high as 3.09GHz, and the 865 frequency is 2.84GHz, so we have reasons to think that it is 865+ . pic.twitter.com/I9bU87RPRD — Ice universe (@UniverseIce) April 2, 2020

而 Galaxy Fold 2，當然很明顯就是 2019 年在 MWC 發表的 Galaxy Fold 繼任者。根據先前傳聞，除了螢幕可望更為升級之外，也有望搭載第一代所沒有的 S Pen，在生產力相關應用上將更具競爭力，能讓它鎖定商務人士的定位更明確，能與 2 月份發表的 Galaxy Z Flip 成功在市場上區隔開來。

(中時電子報)