藝人秦偉被控性侵被控性侵女粉絲和編劇，今天被最高法院判刑確定得坐8年牢，這名編劇被害女證稱，秦偉性侵時「眼神像禽獸一樣，我看一眼就不敢再看」，還被秦偉毀了她與金主的2000萬偶像劇投資案，遭電視台封殺。

當時地院判決書裡合議庭痛批，秦偉身為資深知名藝人，燒傷復健後塑造正派積極公益形象，也曾得3次金鐘獎、入圍10大傑出青年，卻挾知名度伺機性侵女子，審理時還聲稱不認識被害人，不尊重女性身體自主權，法治觀念薄弱，犯後毫無悔悟。

受害女編劇在庭訊證稱，她有一部偶像劇需要金援，經朋友介紹去找秦偉談，秦偉卻要她玩國王遊戲，她輸了就被秦偉舌吻，散會後再約她到家性侵，「他脫女生的褲子脫很快，那時候的眼神像禽獸，我看一眼就不敢再看。」

她還說，原有一位小開有意投資她2000萬，秦偉和她去找小開，秦偉竟向金主說「2000萬拍偶像劇不符成本，不如花200萬拍紅娘配對節目」，她當場傻眼，金主決定不金援她，又向製作人投訴她帶秦偉去騙他錢，害她被某電視台封殺，含淚離開演藝圈。

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(中時電子報)