酒店妹確診新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心9日宣布，全國酒店和舞廳即起「停止營業」，桃園市長鄭文燦也指示，即刻起由經發局、衛生局、建管處、警察局、消防局5個單位，成立聯合稽查小組，要求舞廳跟酒店停業，違者祭出最高100萬罰鍰。至於其他的行業如夜店、PUB等室內場所，會視中央決定進一步訂定防疫對策。

鄭文燦說，桃園會按照中央疫情指揮中心的規定，即刻起由經發局、衛生局、建管處、警察局、還有消防局5個單位，成立聯合稽查小組，訂定稽查計畫，要求舞廳跟酒店要按照中央的規定停業。

鄭文燦認為，這是強制的規定，地方會配合來實施，至於其他的行業部份，桃園會視狀況，依照中央疫情指揮中心的指示，進一步來訂定其他防疫對策。

桃園市經發局長郭裕信指出，桃園舞廳酒店共95家，即日開始配合中央防疫政策啟動聯合稽查，要求業者停業，他提到，《制定嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第7條明定中央流行疫情指揮中心指揮官為防治控制疫情需要，得實施必要之應變處置或措施，違者可依第16條開罰5萬元以上、100萬元以下罰鍰。

(中時 )