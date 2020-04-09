新冠肺炎疫情肆虐，不過歐美疫情逐漸趨緩，美股本周二漲勢強勁，卻在午盤後急拉翻黑。Bianco Research創辦人Jim Bianco指出，這種暴漲暴跌的情況，只有在2008年金融危機後發生。

雖美股周二收黑，但在OPEC減產視訊會議將在本周四召開、美國參議員桑德斯宣布退選，美股周三收盤上漲779點，站上23,000點關卡，與3月23日此前低點上漲超過20%，美股也進入技術性牛市。

Jim Bianco在推特發文表示，道瓊指數在周二盤中漲幅超過4%，終場卻翻黑作收，1925年以來在單日漲幅超過4%又收低，只有在2008年10月14日當天發生過。

Another day another amazing stat...



Today the DJIA was up over 4% and closed down on the day.



Since 1925 (95 yrs!), up more than 4% and closing down on the day has happened only one other time ... Oct 14, 2008 (Tsy Sec Hank Paulson forced the banks to take TARP money).



(1/2) — Jim Bianco (@biancoresearch) April 8, 2020

標普500指數當日漲勢最高來到3.5%、終場也翻黑，這是自1982年4月以來，第4次發生該情況，前三次則是集中在2008年10月間。

Jim Bianco認為，美股目前交易狀況很像是2008年金融危機爆發後類似，美股持續到6個月後才觸底，跌幅達25%。

高盛首席證券策略師David Kostin接受CNBC專訪提到，股市面臨的風險機會高，標普500指數年底還是有可能下探2,000點以下，若是股市反彈，David Kostin也預期美股僅會回到3,000點。

David Kostin提醒，美股在2008年第4季，也曾經出現過幾次股市衝高的情況，但這都是熊市反彈，市場一直到2009年3月波動才恢復正常。

據MarketWatch報導，投資機構Bespoke Investment Group追蹤標普500指數這5周以來表現，平均每日百分比變化落在正負4.8%，分析師報告指出，這表現已經超過金融危機、1987年股災的紀錄，並寫下1929年經濟大蕭條時期的新高紀錄。

(中時電子報)