美盛集團旗下睿安基礎建設資深投資組合經理人Shane Hurst指出，過去數週以來，各國政府進一步限制了民眾移動以阻止新冠肺炎疫情蔓延，也祭出更大規模的刺激或支持方案。市場在經歷了一波全面拋售之後出現了反彈；從技術面而言，由於股票的表現不如債券，退休基金需進場重新平衡其股票投資部位；避險基金也關閉了許多空頭部位，而散戶投資人的拋售也開始放緩。從基本面來看，各國推出財政和貨幣刺激措施，並表明將為市場提供流動性，也帶動了反彈。

由於大多數經濟體都處於封鎖狀態，目前很難斷定是否處於市場的最低點。各國努力遏制疫情擴散，直到可望研發出疫苗或某種減緩病毒擴散的方式為止；即使上月已實施了一輪大規模刺激措施，但要斷定市場是否已經觸底，仍舊存在著太多的不確定性。不過，在這種環境當中，具民生必需服務性質的公用事業公司，由於具備可預測的現金流量特性，因此受到的衝擊可望較低。

如果人們認為新冠病毒造成的衝擊是暫時性的，而不是結構性的，則整個循環內的價值損失將可能會降到最低。美國和歐洲公用事業公司的看法是：預計應對獲利的短期衝擊較低。

仰賴國內生產毛額和運輸管線的基礎建設資產，可能會面臨交易對手風險。當生活回歸常態之後，機場和道路運量的恢復會需要更長的時間。另從油價和管線的角度來看，有不少管線公司也可能存在交易對手風險。

一些公用事業公司已試圖量化疫情對其業務的影響（對企業每股盈餘影響的百分比為中低個位數），但某些公司的股價卻下跌了近兩成。我們認為已出現超跌現象，實際上只是短期資本需求造成的結果，與其資產本身無關。而在投資組合調整方面，我們一直傾向提升持股的評等，希望藉此機會加碼那些股價受挫的優質全球公用事業股票。

從中長期來看，看好的投資主題包括再生能源、永續發展導向的公用事業及業務相對穩健的電塔公司。而北美管線公司則是考慮減碼的標的。

目前需持續觀察幾件事。首先，受影響的國家復工的速度有多快？然後復工的可持續性如何，是否受到進一步封城的影響、對就業和經濟成長的真實影響以及U形復甦的底部會持續多長的時間？因為後者至為關鍵，尤其對基礎建設股票投資而言更是如此。

此外，各國政府和央行如何繼續應對這場危機？是否存在一些政治雜音，尤其是在即將進行大選的美國等地。也需觀察消費者行為是否有發生任何結構性變化。當然，企業對員工恢復出差的態度為何，也讓機場營運存在風險。而病毒帶來的風險是否意味著更多業務將透過虛擬方式，而非面對面的方式進行，也值得持續觀察。

(工商 )