鑑於薑黃與咖哩被視為「食療聖品」並具提高免疫力效果，日系速食連鎖摩斯漢堡精心研發結合咖哩與薑黃雙重出擊，並推出咖哩為主軸的「紅咖哩豬排珍珠堡」與「綠咖哩雞腿珍珠堡」兩款薑黃米漢堡，強調營養好吸收，天天吃好健康。

「紅咖哩豬排珍珠堡」與「綠咖哩雞腿珍珠堡」嚴選台灣在地花東地區栽種的台梗二號米，特別加入薑黃粉一同烹煮，煮製而成的米粒呈現金黃色澤，顆粒大且口感絕佳，搭配摩斯漢堡特製微辣開胃咖哩醬，兩者皆使用多種蔬果熬製而成，風味獨特。

摩斯漢堡「紅咖哩豬排珍珠堡」所使用的紅咖哩醬，由蕃茄、洋蔥、玉米筍、蓮藕、四季豆、西芹及紅蘿蔔等多種蔬果熬製而成，在厚實的小里肌豬排與新鮮蔬菜上頭淋上滿滿紅咖哩醬，並以清新的檸檬柳橙醬點綴，夾入熱騰騰的薑黃米，大口咬下吃得到咖哩的爽口辛辣，也能品嚐得到蔬菜的溫潤甜味。

「綠咖哩雞腿珍珠堡」則選用泰式綠咖哩醬，以咖哩粉、魚露等多種香辛料調製而成，熬煮過程中加入檸檬葉和檸檬汁，再以九層塔、青椒、紅甜椒等增添色澤，最後加入椰奶及優格調合其辛辣味，口感層次豐富。特製綠咖哩醬搭配的是鮮嫩多汁的天婦羅雞腿肉，以特調配方及獨特製作技術，鎖住雞腿肉的美味，呈現酥脆口感，配上香Q的薑黃米漢堡，濃厚香氣撲鼻。

針對新品，摩斯另推介搭配爽口冷飲「摩斯蒟蒻凍檸茶」，結合兩款摩斯經典暢銷商品—蜂蜜檸檬蒟蒻與冰紅茶，以獨門黃金比例調配而成的凍檸茶風味，蜂蜜檸檬蒟蒻的Ｑ彈口感與清新香甜，完美融合於摩斯紅茶的特殊茶香中，再搭上現切檸檬片，清爽滋味讓人一喝就愛上。

另有熱飲新品「黑糖檸香薑茶」，選用台灣南投名間鄉生產的薑，在採收後利用冷凍乾燥技術完全保留薑的精華，並加入清新的檸檬草，薑的辛辣香氣與檸檬草的清香，交疊出完美口感，並以嚴選的台灣黑糖取代果糖與蔗糖，帶有天然的焦香味與濃郁香氣，喝來舒暢暖心，全身暖呼呼。本商品採限量販售，售完為止，趕緊推薦親朋好友一同來品嚐。

摩斯漢堡四月新品，「紅咖哩豬排珍珠堡」(薑黃米)訂價100元，「綠咖哩雞腿珍珠堡」也是100元。

(工商 )