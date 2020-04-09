大里區大元里內的公園用地長期雜草叢生、垃圾堆積，儼然成為髒亂點，地方爭取後將闢建為公園。（林欣儀攝）

台中市大里區大元里缺乏運動休憩場所，居民要散步都得到隔壁里的公園，且里內的公園預定地長期荒廢，不但雜草叢生、更形成髒亂點，市議員林碧秀接獲民眾陳情，爭取新闢公園，9日開工，盼打造台中市第一座連身障者都能使用的共融式公園。

站在公兒23用地旁，廣達5500平方公尺的公園預定地上長滿雜草，大元里長林瑞興說，里內人口數約5000多人，多年來都欠缺適當的運動、休憩場所，只能任由公園預定地荒廢，且因該處地勢低窪，不但有人在此養雞、亂丟垃圾，下大雨還容易積水，儼然成為一處髒亂點。

林碧秀指出，大元里內的年輕人想運動必須到隔壁里的大里運動公園，年長者更因缺乏場地而只能窩在家，經向市府爭取，建設局斥資2500萬元，計畫打造無障礙友善共融公園，內部規畫的遊具都能供2歲以上民眾共用，預計11月底完工啟用。

建築設計師強調，這塊土地位於低窪處，將以填土方式開闢，內部規畫綜合攀爬遊具、鳥槽式鞦韆、輪椅式旋轉盤，並設計觸覺導覽地圖，應是目前台中市首座連身障者、視障者都可以使用的公園遊具。

(中時 )