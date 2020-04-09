為保障消防人員救災安全，內政部部務會報今天通過「危險性救災行動認定標準」草案，明定危險性救災行動包括爆竹煙火工廠、長隧道等6大類災害，如確認現場無人命危害之虞，得不執行危險性救災行動，並改採其他適當搶救作為。

內政部表示，依去年11月13日修正公布的「消防法」規定，現場各級搶救人員應於救災安全的前提下，衡酌搶救目的與救災風險後，採取適當的搶救作為；如現場無人命危害之虞，得不執行危險性救災行動。並授權中央主管機關訂定危險性救災行動的認定標準。

內政部依消防法授權，明定消防人員、義消、災害防救團體及災害防救組織編組成員等各級搶救人員，在衡酌災害現場已無民眾受困待救，或受災民眾已無生還可能時，若再冒險進入救援，已無實益，反而可能導致搶救人員受傷或死亡的風險，在此情形下，各級搶救人員得不執行危險性救災行動。

內政部明定危險性救災行動有6大種類，包括進入核生化災害現場熱區、爆竹煙火或可燃性高壓氣體與毒化物等危險場所、輕鋼構建築、長隧道或地下建築、有倒塌之虞建築及其他經分析研判後，認定之危險建築物。

另考量消防救災需有整體的戰術及統合的行動，才能發揮救災效益，認定標準也明定現場消防指揮人員經充分分析研判，不執行危險性救災行動時，應改採其他適當的搶救作為，以防止災害擴大、減少人民損害。

此外，各級搶救人員進入災害現場，遇閃(爆)燃前兆現象、倒塌等危急狀況者，即可採取撤離行動，無須等指揮人員下令才撤離，以確保搶救人員生命安全。

內政部指出，「危險性救災行動認定標準」草案，將依法制作業程序，於近日發布施行，未來各級搶救人員在災害現場，將有更明確的判斷準則，決定要採取何種救災行動。

(中時 )