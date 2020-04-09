台中市政府即日起於台灣大道市政大樓廣場前大型LED電視牆播放，感謝所有防疫夥伴無私奉獻。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

新冠肺炎疫情嚴峻，台灣醫護及防疫人員站在第一線守護人民健康。台中市政府自製圖卡，以象徵「口罩」的橫條紋為背景，寫上「致醫護暨防疫人員」、「感謝您」，並印上大大的「紅色愛心」；即日起於台灣大道市政大樓廣場前的大型LED電視牆播放，感謝所有防疫夥伴無私奉獻。

市府新聞局指出，因應新冠肺炎疫情升溫，台中疫情應變指揮中心於2月28日提升為1級開設，超前部署各項防疫作為；各大醫療及社會福利機構也跟進各項防疫工作，辛苦的第一線防疫人員已奮戰2個多月。

市長盧秀燕感謝第一線防疫人員不眠不休的努力，除親自前往公所，向把關居家檢疫、居家隔離民眾的里幹事及民政同仁表達肯定與感謝外，還動用市府第二預備金補足同仁加班費；並請市府同仁設計圖卡，透過市府廣場超大電視牆，代表市府及全體市民，對所有醫護暨防疫人員致上誠摯感謝。

新聞局表示，以「口罩」意象為底設計感謝圖卡，有雙方面含意，一是因看到口罩，就想到第一線醫護及防疫人員，希望對防疫人員為國人的健康，努力堅守崗位的精神表示感謝；另方面，希望藉由口罩意象，提醒所有民眾在公眾場合應落實戴口罩，除保護自己，也保護他人。

經過電視牆下張媽媽說，能感受到市府對防疫人員的用心及感謝，也很謝謝在疫情日趨嚴峻下防疫人員的付出。市民林先生指出，底圖用口罩設計很有新意，第一線防疫人員真的很辛苦，相信大家一起攜手努力抗疫，一定可度過疫情難關。

市府強調，此圖卡即日起至6月30日，每日上午8時至10時、下午2時至4時，於台灣大道市政大樓廣場前的大型LED電視牆輪播，希望向所有辛苦的醫護及防疫人員致敬感謝。

(中時 )