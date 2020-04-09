涼拌五味花枝、香煎鯖魚！在家也能製作美味健康料理！新冠肺炎疫情蔓延，除勤洗手、戴口罩，維持良好衛生習慣外，提升身體的免疫力才是最基本的防疫之道，海鮮為低脂高蛋白食物且富含鋅及ω-3脂肪酸等重要營養素，能有效提升身體的免疫能力並增強抵抗力。在家也能製作美味健康料理，如涼拌五味花枝、香煎鯖魚，能攝取海鮮，有效提升免疫能力。

花枝為高蛋白質、低脂質的優質海鮮。（圖取自新北市漁業處官網）

新型冠狀病毒疫情在全球持續擴散，為避免遭受病毒感染，除正確洗手、戴口罩，維持良好衛生習慣外，提升身體的免疫能力為抵禦病毒的有效方法，魚、蝦蟹、貝類等海鮮富含蛋白質、鋅及ω-3脂肪酸等重要營養素。

富含ω-3脂肪酸的鯖魚、竹筴魚，有助於提升身體免疫力。（圖取自新北市漁業處官網）

其中蛋白質為合成抗體的主要原料，而抗體為免疫系統中用來對抗病原的重要物質，可多食花枝、貢寮鮑或龍蝦等低脂高蛋白質海產，補充足夠的蛋白質，依據《魚類海鮮營養密碼》ㄧ書指出，鮑魚含有人體必需胺基酸，可提升免疫系統功能；魚肉的含鋅量高且鋅離子具有維持人體正常免疫系統的功能。研究指出ω-3脂肪酸具有調節免疫能力及抗發炎等功能，不妨多攝取含豐富ω-3脂肪酸的鯖魚、竹筴魚等魚類。

海鮮為增強人體免疫能力的天然防疫食物。（圖取自新北市漁業處官網）

防疫期間也透過簡易食譜在家製作美味，推薦2道簡單防疫海鮮料理：涼拌五味花枝及香煎鯖魚，將花枝劃刀薄切後，以熱水汆燙放入冰水中冷卻，再佐以番茄醬、醬油、醋、糖以及少許香油調配而成的五味醬，簡單又美味。

香煎鯖魚的作法也簡單，將薑片爆香後，將鹽漬鯖魚煎至雙面呈金黃熟透後即可起鍋，食用前可擠點檸檬汁，以增添風味。另外，清蒸花蟹及醬燒竹筴魚也都是不錯的選擇，海鮮味美且營養價值高，在家料理可吃得安心，還能增強免疫力。

(中時電子報)