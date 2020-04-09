將視情況再決定是否取消。（楊漢聲攝）

新冠肺炎疫情延燒，觀光產業大受影響，台東1年1度最盛大的國際熱氣球嘉年華活動，將延期至7月11日開幕，雖然延期開幕天數不縮水仍維持51日，但縣政府所邀請的外國造型球，有8顆歐美地區的造型球確定取消來台。

台東國際熱氣球嘉年華活動今年邁入10周年，台東縣政府也對此準備許多慶祝活動，也對外宣告將有想不到的驚喜，為的就是想要延續這股熱汽球熱潮，提升民眾來台東觀光意願。

台東縣政府交通及觀光發展處長余明勳表示，有8顆歐美地區的造型球已確定取消來台，其他造型球則還再觀望疫情後續發展，況且歐美飛行員只要來台就必須居家檢疫14日，買不買的道機票也是個大問題。

余明勳強調，中央流行疫情指揮中心日前表示，考量集會活動人潮長時間近距離接觸，有高度傳播風險，室內超過100人以上、室外超過500人以上的公眾集會活動建議停辦，所以熱氣球嘉年華到底辦不辦真的很頭痛，目前已經做好最壞打算，將視疫情後續發展來做出決定，最慢會在6月初來公告。

(中時 )