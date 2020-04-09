敦泰(3545)3月合併營業收入為11.52億元，隨著工作天數恢復正常，加上主力產品IDC出貨量持續放大的正面幫助，敦泰業績表現成功力抗新冠肺炎疫情的衝擊，月增26.2%、年增58.66%，創近兩年單月新高，並推升首季營收改寫近10季新高。

以敦泰3月各產品線表現來看，IDC產品受惠於Mux 1:6規格的新產品持續導入客戶新機款，加上HD規格的產品市占率擴增，帶動整體出貨成長，並締造敦泰IDC的單月出貨歷史新高紀錄，而傳統的觸控IC、驅動IC等產品則因工作天數恢復，出貨量同步較2月增長。

敦泰累計今年首季營收為29.1億元，季增3.67%，且較去年同期大增77.42%，為近10季新高水準。

展望未來，儘管疫情持續衝擊智慧型手機供應鏈及終端市場，但隨敦泰IDC產品市占率持續擴增，加上觸控IC、驅動IC出貨增溫，因此對整體後市營運持審慎樂觀看法。

(時報資訊)