廣越(4438)大陸已完全復工，淡季3月營收5.83億元，年減32.66%，主受產品組合影響，今年羽絨衣趨勢重返厚重長大衣，致廣越淡旺季今年將較去年明顯。Q1營收18.43億元，較去年同期下滑2成2。據了解，廣越越南各廠均已正常開工、大陸各廠亦已全面復工。

廣越表示，今年營收之重心將重回傳統6~9月最旺，及5月、10月次旺。在淡旺季明顯下，3月營收較去年同期下滑32.66%左右、Q1營收也年減2成。

法人表示，受到Covid19疫情衝擊，廣越之美國戶外品牌客戶調整訂單交期延後，再加上美元對新台幣匯率相較於去年弱勢，綜合考量后今年業績下修10%左右。不過，中國大陸市場復原之情形優於預期，運動品牌客戶訂單相對之下較未受疫情影響，最大客戶ADIDAS今年訂單仍然成長可達20%、Under Armour亦有成長。

目前廣越無論中國大陸或越南之原物料供應皆無短缺情形、若Covid19疫情5~6月有趨緩穩定之情況、美國戶外品牌客戶若有急單上門或交期恢復，廣越產能將完全配合趕工，屆時營收下滑之數字或可有回補之機會。

(時報資訊)