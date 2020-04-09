新冠肺炎（COVID-19）疫情全球升溫，我國全力防堵疫情擴散，今（9日）中央流行疫情指揮中心說明最新進度，記者會重點如下：

◎今日新增1名新冠肺炎本土確診案例。本土個案（案380）為案322宿舍同寢室室友（20多歲男性），無症狀，於案322確診後列為接觸者，於3月30日起進行居家隔離，4月6日由衛生單位安排採檢，於今日確診。至目前為止，國內共累計380例確診，5例死亡，80人解除隔離。

◎國內今日本土個案（案380），該20多歲男性為案322室友，案322又為台師大染疫學生，成為首例未找到感染源的校園群聚。陳時中表示，案322掌握接觸者共448人、採檢24人，其中1人陽性（即案380）、20人陰性、3人檢驗中，將持續調查追蹤是否有其他接觸者。

◎傳出有酒店業者中鏢，今指揮中心也間接證實，該酒店女公關即為昨有「難言之隱」的北部30多歲女性（案379）。指揮中心今（9）日表示，為維護民眾健康，自即日起，酒店和舞廳全面停止營業，呼籲業者能共體時艱、配合相關防疫措施。金芭黎舞廳業者也回應，決定全面配合，並遵照中央指示，直到中央宣告可復業為止。

◎世衛組織（WHO）秘書長譚德塞嗆台灣種族歧視、人身攻擊，指揮官陳時中回應說，「與其花時間罵台灣，不如花時間向台灣學習。」陳時中舉例，秘書長對世界說，要求大家不要限制和大陸的旅遊和貿易，這句話造成了世界各國的困境。

◎據CNN整理症狀，包括呼吸急促，並指出突發性知覺混亂是後期的重大警訊。專家諮詢小組召集人張上淳表示，目前觀察主要症狀仍是呼吸道症狀，會有咳嗽、發燒、胸悶，少部分會覺得喘不過氣。但突發性知覺混亂在台灣的個案反應中沒有相似狀況。

(中時電子報)