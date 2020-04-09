網龍(3083)今天參加櫃買中心舉行的線上業績發表會，智冠(5478)集團發言人鍾興博指出，今年經典手遊《黃易M》預計第2季底前推出，由於《黃易M》為大型遊戲IP，單月營收貢獻度會優於中型IP的《吞食天地M》，可參考近期《三國群英傳M》的營收表現。

網龍2019年營收6.63億元，毛利率由2018年80.1％提高到84.45％，稅後淨利0.79億元，每股盈餘0.92元。主要來自於2018年9月推出《吞食天地M》，2019年完整貢獻一整個年度，另外，加上泰國及越南授權金收入，2019年5月也推出《戀愛盒子M》，帶動平均月營收成長近一倍，帶動營收、獲利提升。

2019年預告今年推出《黃易M》，但開發進度延遲，目前計畫第2季底前上市，相較於《吞食天地M》，《吞食天地M》屬於中等IP，《黃易M》是大型IP，《吞食天地M》最高一個月營收來到8000萬元，因《黃易M》屬於大型IP遊戲，營收貢獻度可以參考一樣屬於大型IP的宇峻(3546)《三國群英傳M》上市表現，營收及生命週期有信心超越《吞食天地M》。

這次端遊改手遊特色除了90％端遊高還原外，內含44本黃易小說收錄，以及多平台版本，讓手機跟電腦同步。網龍為了提升獲利能力，國內採取智冠集團一條龍式的發展，遊戲由網龍研發、樂聚多營運、智冠行銷，海外則是網龍研發、與當地代理商合作營運、代操由當地行銷團隊投放規劃，將獲利最大化。

網龍持續推動IP品牌，接下來有《中華英雄M》、《天子傳奇M》的上市，全力啟動M手遊產品，2021年之後預計9款M手遊推出，至少一年維持一套上市規劃。

(時報資訊)