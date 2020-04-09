居家辦公帶動宅經濟，東森國際 (2614) 旗下轉投資東森購物，3月單月營收逾17億元，年增率高達23％，獲利年增率更高達117％，單月有效訂單量突破113萬件，與上月相比成長近9萬件。首季EPS達2.4元，創歷史新高。

疫情讓宅經濟發燒，公司董事長王令麟表示今年營收以380億為目標，估較去年的204億成長37％，估後續每年成長兩成，2024年達千億規模。

東森購物2020年第1季每股稅後純益 (EPS) 累計已達2.4元，超前穩定成長。綜觀3月份表現，以電話行銷、網路與電視購物三大通路最為亮眼，與去年同期相比，網路獲利年增率高達202%，與上月相比更成長66%；電視購物獲利年增強勢成長128%、電話行銷則穩定成長123%，顯見東森購物多元通路經營的政策奏效，從電視、MOD、網路、APP、電話行銷到型錄等多通路均衡發展。

宅經濟發酵，東森購物第一季表現穩定成長，2020年1-3月獲利年增率高達105%，其中歸功於電話行銷、網路與電視三大通路均衡成長發展。第一季表現中，東森購物以電話行銷通路表現最為亮眼，營收年增率達34%，獲利年增成長129%；網路通路營收YOY成長21%，獲利年增成長70%；此外受大環境影響，電視通路逆勢成長，綜觀第一季表現，營收年增率達11%，獲利更高達71%。

全民健康自主意識抬頭、防疫觀念提升，居家「宅生活」儼然成為現今最潮代名詞，民眾在家購物消費比例增加，民生用品、保健食品、廚房家電與3C商品等成為民眾採購的項目。根據東森購物網觀察統計，3月份囤貨搶購潮帶動衛生紙、罐頭、泡麵等業績成長外，更有越來越多民眾追求天然原始的料理，食材的存放與保鮮更是重要的課題，因此帶動「冷凍櫃」異軍突起成為消費者選購的家電商品，連帶提升料理機、點心機等電廚商品成長，3月食材料理機業績更大幅成長逾60%。

此外，電視購物3月份熱銷商品落在提升個人免疫力與環境清潔的防疫產品，前五名分別為送愛到部落蒲公英衛生紙、日本進口Fine名醫監製綠茶咖啡速孅飲、維盛發低溫烘培大粒南瓜籽、宮廷秘方仙楂烏梅降火祛濕茶與東森毛寶防蹣抗菌微米科技洗衣精。 受到疫情影響，全台民生消費受到劇烈衝擊，東森購物3月份率先攜手新北市政府推出「新北專區」，協助業者拓展虛擬通路商機。抗疫期間，東森購物持續響應農委會政策，首度舉辦「會員守護日」，號召全體會員共助小農、挺醫護，董事長王令麟更霸氣提撥100萬元，選購在地優質農產品捐贈予前線醫護人員，此外東森購物電話行銷團隊也捐贈暢銷保健品與保養品物資，市值共1,216萬台幣，向國內醫護警消疫苗研發團隊與其家人致敬。

東森購物多年來深耕在地、用心做會員經營，董事長王令麟表示，東森購物善盡企業社會責任，讓疫情期間愛心不間斷，並持續關心每一位消費者，發揮取之社會、回饋社會的企業使命力挺相助，未來也將提供更多、更優質的服務給大眾，打造「最有溫度」的購物平台，用真情相挺、讓愛心不間斷。

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