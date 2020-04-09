台灣鋼鐵集團旗下特殊鋼大廠榮剛材料（5009）9日公告，3月份自結合併營收為新台幣8.41億元，雖較去年同期減少10.17％，但創今年來新高，累計1至3月自結合併營收為22.66億元，較去年同期減少12.55％。

榮剛表示，新冠肺炎疫情肆虐全球，增添許多不確定性，也明顯影響到世界各國經濟體系運作，部分歐美客戶進行庫存調整，不過由於大陸子公司已全面復工，需求迅速回補，榮剛3月整體營收優於1、2月表現，僅較去年同期微幅減少，但隨著疫情逐漸受到控制，後續市場需求可望逐漸回穩。

受限於歐美客戶因新冠肺炎疫情與封城等影響，榮剛的航太、能源、油氣三大高值化產品線雖維持一定接單水準，但公司持續密切觀察疫情後續變化，並透過優化產品組合、調整庫存與增強成本管控等內部改善活動，增強公司對市場波動的抵禦力。

榮剛表示，在疫情尚未明朗的狀況下，對於客戶應收帳款的管理以及加強現金流的掌握，也是公司著重的要點。

(工商 )