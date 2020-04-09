港股恒生指數9日午後走勢竄升，收盤大漲330點幅度1.38％，報24,300.33點，包括香港零售股、澳門博弈股等類股集體大漲。

此外，南向的港股通將於4月10日（星期五）至4月13日（星期一）暫停交易。北向的滬股通和深股通則於4月9日（星期四）至4月13日（星期一）暫停交易。4月14日（星期二），滬深港通將照常開通。

澳門博弈類股受益於澳門新一輪經濟援助措施，新濠國際漲13%，美高梅中國漲10.86％，澳博控股7.16％，銀河娛樂漲6.3％，金沙中國漲7％。

香港零售股方面同樣受到當地紓困措施帶動，新秀麗大漲10％，莎莎國際漲13%，佐丹奴國際漲10％，周大福漲7％，翠華控股漲6%。消費股如波司登漲近14％，安踏體育漲逾9％，李寧漲8.5％。

而捲入瑞幸咖啡案的神州租車跌7.8％。發布盈利預警的瑞聲跌4.86％。

(工商 )