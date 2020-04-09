綜所稅繳稅起跑僅剩不到一個月，其中兆豐銀率先鳴槍起跑，9日宣布對「世界卡」的頂級卡友，祭出1％的現金回饋，由於開戶成功之後，即可適用1％的現金回饋優惠，目標可說瞄準頂級大戶新戶的開發，在兆豐銀宣布對頂級卡友推出1％的綜所稅刷卡回饋之後，預料其他銀行業者將陸續跟進。

此次兆豐銀祭出現金回饋來拉頂級新戶，可說是兆豐銀近來所發動最大一起行銷攻勢，因為國稅局並非一般的「收單機構」，因此，銀行讓客戶刷卡繳稅，不會有手續費收入，對此銀行主管指出，此時若發卡行願給客戶現金回饋：「等於銀行自行倒貼。」

兆豐銀此次有訂每筆回饋上限最高2,000元，大約綜所稅繳稅滿20萬元，即可得到最高2,000元的現金回饋，兆豐銀去年刷滿100萬元可得刷卡金1,000元，今年的現金回饋優惠程度至少是去年的2倍起跳。

去年包括兆豐、一銀、華銀、花旗、永豐等信用卡，多半祭出「類現金」回饋，例如滿額刷即送百貨公司禮券的措施，例如，兆豐銀去年是刷滿100萬元繳稅，就送刷卡金1,000元，其他銀行如一銀、華銀，分別滿100萬元、50萬元即送新光三越禮券1,000元。

兆豐銀對於透過世界卡來開發頂級卡戶，一直很下功夫，例如，有別於其他行庫平均2年就到期的紅利回饋，兆豐世界卡的國內消費紅利回饋為「終身」回饋，且國外消費亦給予1.5％現金回饋無上限，另外對各銀行普遍提供的高鐵升等優惠兌換，兆豐銀的點數門檻也最低，只需3600點便可兌換高鐵升等商務車廂，現在再進一步祭出1％的綜所稅繳稅現金回饋，並且把回饋幅度放大為2,000元，即希望在綜所稅開刷之前，就透過現金回饋號召新的頂級卡客戶進場成為新客戶，因此宣布將把「綜所稅」納入世界卡首刷禮的加碼範圍。

而以分期零利率來看，去年幾家主要的發卡大行，所給予的分期零利率期數，大致從6至12個月不等，其中兆豐銀去年最高分到9期；對此兆豐銀主管指出，兆豐銀最快會在下週宣布對於世界卡之外的其他卡別綜所稅繳稅優惠方案，包括回饋方式、分期期數等等。

(工商 )