台中梁姓民眾，透過大墩派出所粉絲專頁私訊聯絡，順利找到手機。（台中市警局第四分局提供／黃國峰台中傳真）

民眾送來拾獲手機一支，台中市警局第四分局大墩派出所員警，正煩惱如何破解螢幕密碼，聯絡失主，梁姓失主卻透過大墩派出所粉絲專頁找到派出所來詢問，經比對無誤，順利領回手機，粉絲專頁建功，也讓員警始料未及，表示將盡心盡力為民服務。

大墩派出所日前接獲民眾送來一支小米手機，表示在豐富路拾獲，值班台員警莊鈊茹試著打開手機查看通話錄或通訊錄尋找手機主人的資料，但苦於螢幕有上鎖，正苦思其他方法，此時所內另一賴姓員警，發現大墩派出所粉絲專頁內，有一位45歲梁姓民眾私訊詢問：我遺失一支手機，目前定位於大墩派出所，是否有一隻金色背面，來電聲是青蛙叫聲的手機？

賴員與值班台莊員確認，特徵果然相仿，再請梁男協助解鎖確認後，立即請梁男來領回，梁男指出他平常就有關注大墩派出所的專頁，手機遺失後立即開定位尋找，發現手機在大墩派出所，於是私訊臉書專頁詢問，果然就找到了。

大墩派出所所長葉信良表示，警察為民服務的熱情，彰顯助人最樂精神!同仁秉持同理心盡其所能給予民眾關懷和協助，讓民眾能感受到警察的敬業與用心。

(中時 )