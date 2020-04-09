飯店外賣將成長期抗戰？晶華酒店持續耕耘美食外帶市場，並進一步將服務延伸至外送領域，近日成立了酒店專屬的「美食快熱送車隊」，以細膩貼心的服務「態度」、及時送餐到府的「速度」、掌握美食的黃金「溫度」、展現廚藝的「深度」以及送餐區域的「廣度」等「五度」為工作目標，選擇母親節闔家團聚的日子為首發，展開不假他人之手、自我管控遞送流程品質的美食外送服務。

晶華「美食快熱送車隊」的首發服務內容共有四款比照農曆新年團圓餐的「婆婆媽媽闔家外賣餐」，酒店請出晶華軒粵式大廚鄔海明、滬式冠軍主廚黃來發、台式總鋪師吳俊煌、以及法籍主廚諾爾，推出每套五道式、可供四到六人食用的外賣桌菜，消費者可以選擇外送到府或是前來酒店親取，3,800元起就可以享受到多款晶華人氣招牌菜，創造五星級大廚到家裡外燴般地豐盛感。

一次購買兩套中式套餐(5,800元起)、還可獲贈晶華酒店名人套房一晚，全家在33坪大的寬敞套房餐廳內，盡享美饌與天倫之樂，數量有限，售完為止。即日起上網預訂https：／／www.regenttaipei.com／shopping／project／ 4月30日前可享9折優惠。

「婆婆媽媽闔家外賣餐」主打由晶華軒港籍廚藝總監---鄔海明精心打造的「極上經典粵式」每套5,800元，以「粵式小滿漢」打頭陣，主菜則是晶華軒招牌「西施泡飯」與「玉蘭琥珀蝦球」，以及作工繁複、滋味獨特的「宮廷醬燜豬肋排」，甜點則是人氣港點「手作燕窩蛋塔」，道道經典、值得細細品嘗。

「總鋪師手路菜」每套4,800元，主打養生湯品「黑蒜野蕈燉全雞」，前菜推出以台式冷漬手法料理的響螺片、烏魚子等六款「古早味酒家菜」，搭配「鐵人乾燒海虎蝦」，以及廣受好評的主廚私房料理「老滷蹄花」，甜品則端出媒體評比常勝軍「冠軍八寶芋泥」精彩料理讓人目不轉睛。

「食藝典藏滬式」則是推出包括老醋蜇頭、蔥油雞、油爆鮮蝦、椒鹽銀杏果、涼拌雲耳、麻辣牛腱等六道料理的「滬式小滿漢」，搭配新鮮入味的「乾煎海上鮮」以及「滬式東坡肉」兩款主菜、以及用料豐富的湯品「火烔干貝燉全雞」，甜品以傳統滬式點心「香煎棗泥鍋餅」作結尾，道道皆可品賞到主廚料理的用心，每套售價4,800元。法籍主廚諾爾主導的「極致爐烤牛肉饗宴」每套3,800元，內容包括3公斤重的「爐烤美國肋眼牛肉」以及「松露薯泥」、「爐烤時蔬」、以及甜品「經典提拉米蘇」，多樣的外賣種類期待滿足您和家人挑剔的味蕾、創造美好的相聚回憶。

(中時 )