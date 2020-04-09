繼《舞力全開4》、《真愛趁現在》後，導演史考特史皮爾(Scott Speer)所執導的全新動人愛情片《觸不到的愛》，不僅攜手《一個巨星的誕生》製作團隊共同打造，更特別邀請到《X戰警：天啟》的「暴風女」亞莉珊卓希普，以及《牠》中飾演「惡霸」亨利的尼可拉斯漢米頓，雙雙顛覆強悍、凶狠的形象，扮演一對熱戀的高中生情侶，大談浪漫的生死穿越戀。

劇情描述由尼可拉斯所主演的男主角克里斯因一場車禍不幸離世，飾演女友萊莉的亞莉珊卓為此非常痛心，終日以淚洗面，某天她卻意外發現自己可以感受到克里斯的存在，因此不斷地嘗試與克里斯見面，卻在一次次的生死重逢下，導致自己日漸虛弱、神情憔悴，也讓深愛萊莉的克里斯陷入兩難。生死兩隔的浪漫淒美劇情宛如全新世代的《第六感生死戀》，編劇透露原始的靈感來源確實是這部經典的愛情電影，但《觸不到的愛》劇情走向完全不同，並添加了許多現代的元素，請觀眾拭目以待。

不僅劇情充滿討論度，兩位主演「暴風女」和「惡霸」翻轉形象大談戀愛的組合也令網友非常驚喜：「太好奇這對CP談戀愛的火花！」「原來《牠》的惡霸深情起來這麼帥！」儘管抗疫期間全民緊繃，仍有網友表示將力挺支持：「口罩和酒精都備好了，就算坐梅花座也要帶男友來看！」

克里斯（尼可拉斯漢米頓 飾）和萊莉（亞莉珊卓希普飾）這對熱戀中的高中情侶，卻在畢業舞會當晚遭遇一場死亡車禍，萊莉對克里斯的死非常自責，她時常懷念過往兩人的點滴，走不出失去他的悲痛。自從克里斯過世後，靈魂卻被困在陰陽交界處，他只能看著心愛的人們在身邊卻無法跟他們接觸。直到有一天，萊莉意外發現她可以感受到克里斯的存在，她想盡辦法要與克里斯聯繫卻沒發覺身體逐漸有了變化，在這樣生死兩隔的情況下，他們是否能找到方法，繼續相愛呢？《觸不到的愛》將於2020年5月8日威秀影城獨家上映，更多電影《觸不到的愛》資訊歡迎上官方粉絲團查詢。

(中時 )