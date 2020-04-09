大陸商務部新聞發言人高峰介9日表示，據初步瞭解，目前已有7個省20多個地市組織發放了多種形式的消費券，激發消費潛力，帶動消費回補，在短期內取得了積極成效。

據《證券時報》報導，例如杭州發放的消費券已核銷2.2億元（人民幣，下同），帶動消費23.7億元、乘數效應達10.7倍；鄭州首期發放5000萬元消費券，發放兩日核銷1152.4萬元，帶動消費1.28億元，乘數效應達11倍。

(旺報 )