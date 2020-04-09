陸發消費券 商務部：乘數效應超過10倍 17:042020/04/09 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸近期各地方發放消費券，希望刺激消費、提振經濟。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸商務部新聞發言人高峰介9日表示，據初步瞭解，目前已有7個省20多個地市組織發放了多種形式的消費券，激發消費潛力，帶動消費回補，在短期內取得了積極成效。 據《證券時報》報導，例如杭州發放的消費券已核銷2.2億元（人民幣，下同），帶動消費23.7億元、乘數效應達10.7倍；鄭州首期發放5000萬元消費券，發放兩日核銷1152.4萬元，帶動消費1.28億元，乘數效應達11倍。 (旺報 ) #消費 #10 #商務部 #鄭州 #首期 也許您會感興趣 推薦閱讀 消費券撬動經濟？ 04:092020/04/05 專題周報 賓士休旅車突冒火 媽抱孩衝下車躲一劫 14:392020/04/05 社會 江西刺激消費 撒2000萬人幣餐飲消費券 17:442020/04/05 兩岸 陸商務部：大陸不會限制醫療物資出口 21:052020/04/05 財經 口罩遭憂發太少 陳時中：我也很想14天發14片 15:002020/04/06 生活 競爭太激烈 戶戶送宣布退出台灣 23:552020/04/06 財經 陸發消費券 小心物價Hold不住 01:292020/04/07 焦點新聞 10 Corso Como微風南山開快閃店 獻上療癒防疫小物 19:202020/04/07 時尚 彰化高鐵18餘公頃要標售 住宅、工業用地每坪8萬、10萬起跳... 11:402020/04/08 生活 柯P諷假日不用呼吸 陳其邁：系統要慢慢改 17:512020/04/08 社會 兩岸熱門新聞 美軍頻巡台海 美最高武官：對手勿懷疑美軍實力 - 兩岸 - 旺報 陸個別省份 又現聚集性新冠病例 - 兩岸 - 旺報 突破污名與禁忌：歐洲人開始接受戴口罩 - 兩岸 中興獨董性侵未成年養女 章子怡怒斥 - 兩岸 山雨欲來 陸官媒籲做好準備 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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