快訊》宜蘭羅東工地挖出女性大腿 16:582020/04/09 中時電子報 吳家詮 、 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭羅東工地挖出女性大腿。（李忠一傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭羅東8日下午工人整地時，挖到一條女性人腿，急忙報警後，警方封鎖現場，今天又在現場挖到皮骨相連屍塊，目前已經報請檢察官到場指揮蒐證、調查死者身份。 (中時電子報) #快訊 #宜蘭 #羅東 #工地 #挖出 #女性 #大腿 也許您會感興趣 推薦閱讀 連假放風 台東恆春訂房大爆滿 04:102020/04/05 地方新聞 小客車自撞電線桿 1死2傷 04:102020/04/05 地方新聞 印度聖女奉獻寺廟 沒人敢娶下場慘 11:112020/04/05 搜奇 連假人潮聚集 宜蘭縣消毒羅東夜市商圈 15:022020/04/05 生活 工地救流浪狗抱回家養 友一看驚事情大條 15:432020/04/05 搜奇 千萬善款助義 神父淚謝台灣 01:212020/04/06 政治要聞 6天湧1.5億善款 義籍老神父感謝台灣 04:102020/04/08 生活新聞 北市板信銀行搶匪使用M4衝鋒槍 警台中水溝挖出 10:262020/04/08 社會 疫情影響乘客大減 宜蘭市幾米觀光巴士減班 12:172020/04/08 生活 疫情繼續燒宜蘭桐花祭停辦 頭城搶孤也恐將停辦 15:432020/04/09 生活 社會熱門新聞 神似Angelababy確診女公關照片瘋傳 本尊氣呼呼 ：被盜圖了 - 萬象 賞花旗木二水源泉站湧人潮 5歲男童遭火車擦撞！ - 社會 酒店防疫說關就關 大學教授秒收「熟客簡訊」：妹子包送到府 - 社會 早上才出席市府教審會 小學校長下午昏倒不治 - 社會 主婦變紅牌酒店女！確診女公關「難言之隱」曝光 隱瞞丈夫情緒崩潰 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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