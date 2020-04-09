（圖說：南山人壽在服務櫃台裝設透明隔板，減少客戶與服務人員接觸。業者提供）

協助防疫，讓保戶少出入公眾場合及醫療院所，南山人壽9日祭出二招，即需要健檢的保單，保戶可優先以現有資料替代，如近期理賠紀錄、投保紀錄，已提供的病歷或健檢報告；第二若客戶仍需體檢，如抽樣體檢、高齡或高額體檢等，亦可用二年內的健檢報告或南山指派專人到府訪視。

先前富邦人壽是在3月時就祭出視訊訪視的替代方案，即針對保單抽樣體檢與高齡體檢的保戶，到5月底將以「視訊生調」代替要求保戶去健檢，高齡體檢保戶亦可提出一年內的體檢報告，取代再次出入醫療院所檢查。

壽險業針對新冠肺炎提供多種協助保戶或紓困措施，首先是為了讓保戶立即有醫療相關保障，多家公司已取消住院醫療險的30天等待期，如國泰人壽、新光人壽、南山人壽、中國人壽及三商美邦人壽，台灣人壽9日亦宣布取消15張住院醫療險的等待期，保戶現保現有保障。

台壽並推出防疫專案保單，即結合主約與附約，包含一年定期住院日額健康險主約及附約，還可一家人全數投保，如爸爸投保主約，媽媽及小孩都是以附約方式投保，讓全家都有保障，一旦不幸罹患新冠肺炎，就提供一次性給付的「法定傳染病慰問保險金」，另外還有住院日額等相關保障。

其次是台壽在4月底前亦提供醫事人員在執行職務時若確診新冠肺炎，給付新台幣5萬元一次性慰問金，這類措施如國壽、富邦人壽等亦有有相關的給付。

南山人壽則表示，保戶在住院期間提供最高5日，上限新台幣5萬元的住院關懷預付保險金，針對有投保手術保障的保戶，倘因新冠肺炎治療必要而施行插管處置者，比照氣切手術給付手術醫療保險金。

另外在客戶可能臨櫃申辦業務方面，在全台18個分公司客戶服務櫃檯加裝透明防疫擋板，減少客戶與櫃台服務人員的接觸範圍。

(工商 )