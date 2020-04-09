大陸教育部9日宣布，受新冠肺炎疫情影響，暫停2020年陸生赴台就讀，引發兩岸社會高度關注。對此，陸委會發言人邱垂正9日表示，大陸政府未與我方協商，便片面暫停陸生赴台就學，這是不負責任的做法，枉顧學生的權益，限制兩岸民間交流。

台灣已開學一個月，但受疫情影響，陸生、港澳生至今仍暫時無法返校就讀。大陸教育部網站9日公告，教育部港澳台辦負責人日前接受記者採訪時表示，綜合考慮當前新冠肺炎疫情防控及兩岸關係形勢，決定暫停2020年大陸各地各學歷層級畢業生赴台升讀工作。

大陸教育部強調，針對已在台大學就讀並願繼續在台升讀的陸生，可依自願原則在台繼續升讀。當務之急，要解決陸生返回台灣大學就讀受阻問題，切實維護他們的正當權益，而大陸今年對台招生政策不變。

對此，陸委會發言人邱垂正表示，針對陸方片面暫停陸生赴台就學，枉顧陸生的權益，台灣政府感到遺憾。我方從民國100年以來，持續推動陸生來台就學措施，陸生在台就學不但可以提升視野，更可以增加兩岸交流，促進兩岸關係和平穩定，陸方此次未與我方協商便片面暫停陸生來台就學已枉顧學生的權益。

邱垂正指出，自大陸疫情爆發以來，大陸絕大多數的高等院校都還未開學，甚至要求境外學生在收到通知前不得進入校園，高考也延後1個月辦理。大陸在疫情尚未穩定情況下，要求我方應讓陸生返台，這是不合理的要求。當前疫情仍然嚴重，為了防止疫情擴散，對於陸生的管理措施，我方是不得已的做法。

邱垂正補充說，為了保障陸生的權益，台灣教育部也推出了因應的做法，多數學校也採取遠距離教學，以保障陸生的受教權益。他稱，大陸目前很多大學都還沒有開學，當地學校也要求暫時境外學生暫時不返校，赴陸就學的台灣學生也應該關注大陸的疫情進展，審慎以對，以保障自身的權益。

(工商 )