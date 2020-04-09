高雄市美濃黃蝶翠谷山區4月4日下午傳出火燒山，因起火地點偏遠、消防車無法抵達，林務局人員在5日早上申請空勤隊直升機從空中協助滅火，並配合地面消防隊員才將火勢撲滅。原本警消以為是民眾掃墓不慎引發火警，但案情卻大逆轉，警方收到目擊者檢舉，指稱是遭人為縱火，經警方調閱起火點附近監視器，發現果然疑似有民眾縱火後迅速騎機車離去，目前已鎖定身分將傳喚到案。

林務局是在4日下午2點多接獲通報，指美濃區廣林里附近林地火燒山，起火地點屬於林務局旗山事業區52林班地，隨即指派人員滅火，並請求消防局支援勤務，總共出動22名林務局人員、消防人員7名，5日上午另申請一輛空勤隊直升機協助滅火，火勢到晚間才控制住，整整燒了24小時。

林務局當時指出，火燒山範圍距離住宅區至少有1公里，因此並未波及民宅，研判起火應與清明掃墓燃燒有關。但警方卻收到檢舉，表示有民眾刻意縱火，經調閱附近監視器後果然發現縱火者身影，目前已鎖定對象偵辦。

(中時電子報)