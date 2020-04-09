大陸商務部新聞發言人高峰8日表示，目前第三屆進博會簽約報名參展企業已超過1000家，已簽約展覽面積接近規劃面積的60％。其中，醫療器械及醫藥保健展區規劃的展覽面積較第二屆增加1倍，並將重點引進藥品、醫療器械、養老康復、營養保健食品、醫療服務等題材。

據新浪財經報導，目前該展區已簽約展覽面積，達到規劃面積的80％以上，已簽約世界500強及龍頭企業近60家，且多家企業將推出包括體外膜肺氧合機（ECMO）、無創呼吸機、有創呼吸機、體溫槍、防護口罩等防疫相關產品。

(旺報 )