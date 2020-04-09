陸第三屆進博會 報名參展企業逾千家 17:062020/04/09 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸第三屆進博會，目前報名參展企業已超過1000家。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸商務部新聞發言人高峰8日表示，目前第三屆進博會簽約報名參展企業已超過1000家，已簽約展覽面積接近規劃面積的60％。其中，醫療器械及醫藥保健展區規劃的展覽面積較第二屆增加1倍，並將重點引進藥品、醫療器械、養老康復、營養保健食品、醫療服務等題材。 據新浪財經報導，目前該展區已簽約展覽面積，達到規劃面積的80％以上，已簽約世界500強及龍頭企業近60家，且多家企業將推出包括體外膜肺氧合機（ECMO）、無創呼吸機、有創呼吸機、體溫槍、防護口罩等防疫相關產品。 (旺報 ) #面積 #企業 #簽約 #規劃 #展覽 也許您會感興趣 推薦閱讀 中小企業振興貸款 升至1.5億 01:312020/04/07 財經焦點 阿里打春雷 陸中小企業動起來 04:092020/04/08 焦點新聞 專家傳真－監理科技是台發展STO良方？ 04:102020/04/08 產業特刊 申貸頻故障 美中小企業煎熬 04:102020/04/08 全球財經 阿里推16措施 扶持中小企業 04:102020/04/08 全球財經 王道挺紓困 推B型企業貸款 04:102020/04/08 金融．稅務 KPMG：疫情衝擊六成中小企業 04:102020/04/08 金融．稅務 央行 2,000億 活水 信保專案啟動 04:092020/04/09 財經要聞 企業急調周轉金 國銀前二月放款大增 04:092020/04/09 財經要聞 一銀送暖 紓困申貸平台上線 04:102020/04/09 金融．稅務 兩岸熱門新聞 美軍頻巡台海 美最高武官：對手勿懷疑美軍實力 - 兩岸 - 旺報 陸個別省份 又現聚集性新冠病例 - 兩岸 - 旺報 突破污名與禁忌：歐洲人開始接受戴口罩 - 兩岸 中興獨董性侵未成年養女 章子怡怒斥 - 兩岸 山雨欲來 陸官媒籲做好準備 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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