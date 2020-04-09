繼木瓜之後，全家便利超商接續上架截切高雄金鑽鳳梨銷售，讓民眾能夠方便吃到新鮮鳳梨。（林雅惠攝）

高雄市政府農業局與全家便利超商合作，繼3月底在全台超過3500家全家超商上架截切木瓜後，9日接棒開賣高雄鳳梨，免削皮打開直接吃，讓民眾在防疫期間即使宅在家，也能夠方便吃到新鮮又美味的水果。

受到新冠肺炎疫情影響，農產品外銷買氣低迷，高市府以內外銷分流雙管齊下，與全家便利商店合作上架，日前推出美濃月光山木瓜即時便利包，得到廣大迴響，現在更推出當季截切高雄金鑽鳳梨，接下來5、6月將上架玉荷包荔枝，提供消費者選購。

4月正值鳳梨盛產季，即日起上架銷售的冷鏈截切的新鮮金鑽鳳梨，皮薄肉多、香甜纖細又營養，免削皮打開直接吃超方便，期待消費者用實際行動支持鳳梨產業，以均衡的飲食習慣為防疫加分。

農業局長吳芳銘說，農業局一直以來積極開拓多元通路，並與國內大型通路合作，現今全台全家超商均可買到截切木瓜及鳳梨，針對想宅在家防疫的民眾，也可上網「高雄首選電商平台」選購，目前電商平台正推出「台灣農產嘉年華」，專區內鳳梨等農產品，滿500元送50元、滿1000元送100元。

另高市府也推出運費補助計畫，鼓勵企業及消費者向高市農產合作社或農會團購鳳梨，來穩定末端售價，並提供民眾安全的農產，攜手為防疫加分。

(中時 )