新冠肺炎疫情延燒，「近距離」服務業的防疫工作更形重要，新竹市長林智堅（後）9日特別向業者呼籲做好「近距離服務業防疫SOP」。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

林智堅也配合防疫流程及戴上口罩體驗洗髮與剪髮的安全距離。（陳育賢攝）

新冠肺炎疫情延燒，「近距離」服務業的防疫工作更形重要，市府9日特別向業者呼籲做好「近距離服務業防疫SOP」，包括環境消毒、量體溫；安全社交距離，洗髮與剪髮梅花座；全程配戴口罩，讓市民放心接受服務，提升消費信心。

肺炎疫情至今似乎都沒有緩和跡象，相關單位不斷宣導要盡量待在家中，不然就要保持距離，中央更訂出戶外1公尺、室內1.5公尺的安全社交距離，而各行各業的生意都已一落千丈，對於必須要做到「肢體接觸」的行業營運是更形雪上加霜，諸如像是美髮、美容、美甲等服務業業者來說，不要說1.5公尺，觸碰不到顧客就根本不用「服務」了。

工處長黃錦源表示，美髮、美容、美甲及推拿按摩等服務業工作其實和醫護一樣，必須近距離接觸顧客才能提供服務，相較一般服務業的工作疫情風險更高。

因此勞工處呼籲業者應依「新冠肺炎因應指引：社交距離注意事項」，加強相關防疫措施，以維護自身健康及提供民眾安心消費，如果把接觸感染的風險降到最低，相信顧客的消費信心也會找回。

為了親身了解業者防疫措施作為，市長林智堅昨天特別扮演顧客前往美髮店視察兼體驗，林智堅說，顧客、服務業雙方都要以積極態度面對防疫，如此消費者才能安全享有服務，業者也才能在疫情衝擊之下永續經費。

市府針對近距離服務業者要求的3大防疫措施包括，入口處應強制以酒精消毒雙手、體溫監測，禁止發燒者入內。維持安全社交距離，保持室內 1.5 公尺、室外1公尺的社交距離等規範。最後則在需近身服務顧客時，要注意減少言談，如需脫下口罩千萬避免交談。

林智堅也配合防疫流程及戴上口罩體驗洗髮與剪髮的安全距離，他同時不厭其煩提醒務必保持梅花座的空位間隔，並嚴格遵守洗髮及剪髮時不交談的守則，對於業者的積極的防疫態度及應變作為給予肯定。

(中時 )