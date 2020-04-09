封測廠超豐（2441）受惠客戶訂單需求暢旺、產能幾乎滿載，2020年3月自結合併營收衝上11.76億元，月增8.74％、年增達25.24％，改寫歷史新高。累計首季合併營收32.72億元，季增1.25％、年增達28.67％，改寫同期新高、亦創歷史次高。

超豐營運自去年下半年起顯著回溫，執行長謝永達年初法說時表示，由於客戶針對中美貿易戰糾紛理出頭緒、尋得適合生意模式，下單轉趨積極，公司目前現有產能幾乎滿載、且手上訂單尚待消化，對上半年營運正向看待。

謝永達表示，包括晶圓級尺寸（WLCSP）封裝與裸晶切割（DPS）封裝在內，晶圓級凸塊封裝陸續獲得客戶驗證，相關業務今年可望顯著成長。同時，將持續因應客戶需求擴產，資本支出將優先聚焦於覆晶（Flip Chip）封裝、晶圓級尺寸封裝及四方平面無導線（QFN）產能。

同時，超豐將持續爭取晶圓級封裝訂單、目標達到滿載，並擴增一線客戶陣容，看好下半年營運成長動能更強，但必須留意國際政經局勢、新台幣強勢、金價上漲等不確定因素。面對近期新冠肺炎疫情延燒全球，在前景狀況不明下，法人認為短期需謹慎看待。

超豐2019年自結合併營收登120.3億元次高，年減2.6％，稅後淨利18.96億元，年減20.2％，每股盈餘（EPS）3.33元，均為近6年低點。董事會決議擬配息2.3元，盈餘配發率約69.07％，以9日收盤價41元計算，現金殖利率達約5.61％。

(時報資訊)