記憶體封測廠力成（6239）受惠各產品線需求維持穩健，2020年3月自結合併營收衝上65.79億元，月增11.67％、年增達33.77％。累計首季合併營收188.11億元，僅季減2.57％、年增達30.35％，雙雙改寫歷史次高。

力成總經理洪嘉鍮年初法說會時預期，首季DRAM業務可望持穩高檔，Flash、系統級封裝及模組（SiP/Module）及邏輯業務展望均樂觀，在各產品線需求穩健下，預期首季營收可望較去年同期顯著成長，有機會挑戰同期新高，營運淡季不淡。

投顧法人預期，力成受惠各類產品需求持續暢旺，首季營收季減幅度可望控制在5％以內，結果符合預期，並看好毛利率下滑幅度可望受控。第二季營收可望高檔續揚、力拚季增5％、挑戰歷史新高，對上半年營運展望樂觀看待。

力成2019年合併營收登665.25億元次高，年減2.23％，歸屬母公司稅後淨利58.38億元，年減6.35％，為近3年低點，每股盈餘7.52元，但整體表現仍優於預期。董事會決議擬配息4.5元，將於5月28日召開股東常會，全面改選董事。

(時報資訊)