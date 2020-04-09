新冠肺炎疫情影響，民眾消費習慣改變，許多消費者先開始在網路上選好物件再直接約現場看屋，這也使得公共衛生和屋況清潔成為現場看屋的要點之一。信義房屋(9940)自3月1日至4月30日止，推出專任委託九十天(含)以上就送居家清潔消毒，與全台民眾一起防疫之外，也提升屋況加速成交，推出以來已超過500件清潔服務，成交案件更達82件。

信義房屋統計，一般委託成交天數約30天~一年，活動推出到目前為止有82件是當月成交，較一般委託成交天數快上不少，顯示專任委託加上清潔服務，對於買方看屋選屋甚至購屋有一定加乘效果。信義房屋竹北台大店彭厚誠表示，最近就有一個物件本身就屬於詢問度高的地段，但清潔前屋況凌亂，均無買方出價，但簽約專委外加清潔後，買方出價狀況熱絡，當月順利成交。信義房屋文心昌平店王冠維也表示，一位屋主因大量使用廚房，導致油漬殘留，透過本次專委清潔服務，將廚房幾乎煥然一新，替屋主圓夢。

隨著多家銀行調降房貸利率，買方購屋期待持續增加，但同時也擔心現場屋況不好，甚至會有接觸到病菌的擔憂，信義房屋本次推出「信義房屋買賣仲介專任委託書」90天(含)以上(車位、土地、租賃不適用)，送專屬清潔及簡易消毒的服務，提昇物件整體形象及好感度，增加現場看屋吸引力，加速成交，同時避免多家房仲聯賣的複雜進出，降低感染風險之虞。

此次專任委託享清潔的涵蓋範圍包含客廳、臥室、陽台、廚房、衛浴清潔，特別是所有「門把以及開關都會使用稀釋漂白或酒精進行消毒」，降低病菌滋生，減少感染，讓客戶更安心。同時依照主建物坪數的差異而提供最高三人四小時價值6000元的清潔消毒，超過此時間則由屋主依照信義居家清潔方案自費清潔，活動只到四月底。

(時報資訊)