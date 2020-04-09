工控記憶體模組廠宜鼎(5289)今日參加櫃買市場線上法說會，董事長簡川勝表示，公司100%著力於工控且應用市場多元，訂單相對穩定也較不會消除，加上近兩年布局人工智慧物聯網(AIoT)及5G的成效，看疫情對公司整體營運影響低，惟仍會做好準備審慎因應。

宜鼎表示，去年記憶體價格下滑，公司出貨年成長二成，營收雖年減6.4%，但獲利年增約2成，2019年EPS 12.72元創新高。今年第一季公司業績表現仍成長。展望第二季，董事長簡川勝看法不悲觀惟仍審慎，下半年將觀察疫情，公司做好準備亦仍正面看待，目前看法也不悲觀，並看好AIoT長期之發展。

宜鼎董事長簡川勝表示，公司100%做工控相關，雖因疫情造成部分訂單調整，但工控訂單仍相對穩定也較不會取消，同時，全球業務分散、客戶數多，風險相對較低，加上應用市場分散可分散風險；像是農曆年後以來，因疫情帶動醫療應用之急單，也觀察到5G等需求反而增加。整體來看，短期內，部分應用市場受影響需求遞延，但部分應用市場反而受惠需求增加；長期而言，AIoT的需求與成長仍會非常強勁。AIOT預計達300家客戶的目標已順利達成。

在供應鏈部分，簡川勝表示，宜鼎與關鍵原物料供應商為夥伴關係、供貨無虞，一般原物料已提高安全庫存備料；第一季貨源充足，預期上半年DARM、NAND Flash價格持續向上，看第二季NAND Flash仍有一定之漲幅，DRAM價格估為緩漲。宜鼎2020年第一季營收20.32億元，年增5.61%。

宜鼎的工控應用包括車載、運輸、航太、軍工、醫療、通訊、博弈及基礎建設，提供DRAM工業級記憶體模組，以及FLASH完整工業級快閃解決方案，去年FLASH占營收比重為56%、DRAM占38%，其他占6%。公司已完成制定AIoT邊緣設備頻外管理(Out-of-Band, OOB)標準，宜鼎並與微軟策略聯盟催化AIoT邊緣落地；AIOT應用場域包括智慧工廠、遠端監控、無人設備、自動販賣機/數位看板等。

此外，2020年DRAM營運重點部分，面對AIoT與5G崛起，宜鼎已準備就緒，且將迎接DDR5新世代。宜鼎公司今年迎接第15年，海外子公司4家，全球行銷服務據點5個，月產能1,000K，宜蘭新廠月產能600K。

在防疫相關部分，台灣總公司完成在家上班之實地演練與系統壓力測試；海外子公司部分，大陸區已大致恢復正常、美國/歐洲/日本原則上採居家上班。宜鼎生產地都在台灣，汐止與宜蘭兩廠完成獨立運作演練，系統可支援兩廠異地備援。

(時報資訊)