萌娃拾金不昧與媽媽到派出所報案，順便滿足見到波麗士大人的願望。（警方提供／柯宗緯高雄傳真）

萌娃拾金不昧與媽媽到派出所報案，順便滿足見到波麗士大人的願望。（警方提供／柯宗緯高雄傳真）

家住高雄三民區4歲莊姓小弟日前與媽媽在公園玩溜滑梯時撿到110元，家長為教導小孩拾金不昧，特地帶他到覺民路派出所將撿到的金錢交給警察。警方了解一番，原來這名萌童對警察哥哥相當崇拜，這次終於有「正當理由」可以進派出所，一切都是「想見你」。

男童母親笑著說，孩子一直說長大想要當警察抓壞人，對於警察充滿正義的形象感到崇拜，出門散步時總會隨身帶著他最愛的警帽及指揮棒，經過警局時眼光總會停留在警察哥哥、姐姐身上，這次因為撿到錢，終於有「正當理由」進到警局了。男童見到警察時，心中雖期待，卻又因怕生不敢說話，經過媽媽及員警的鼓勵，才順利完成報案手續。

負責受理報案的員警黃家華，為了一圓小小粉絲的願望，在受理完畢後，趁著空檔時間向小弟介紹派出所內的環境及警用裝備，並贈送男童一個警徽鑰匙圈，而一旁的值班員警呂宗育更細心地看見男童所佩戴的帽子是舊式警帽，與男童約定翌日再到派出所，要送他一頂新的警帽當作收藏，離去時開心的與警方合影，天真無邪的笑容讓嚴肅剛正的警局頓時添了一份溫暖的氣息。

(中時 )