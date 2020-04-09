賞花有助療癒身心，后里中社花市宣布向日葵花季登場，上萬株、8品種輪番綻放，葵花開得黃艷又浮誇。花農坦言，疫情影響民眾出遊意願，宅在家適合拈花惹草，盆栽銷量大增，即日起至4月30日推出賞花送花活動，入園送向日葵種子、3吋半盆栽或向日葵切花「3選1」。
中社花市今年栽種8品種向日葵，有桔色黑心、綠心、紅黃雙色黑心、重瓣金黃色、深紅等，上萬朵陸續綻放，形成美麗花海。花園目前正值大片的百合花盛開中，加上還有8公頃花海裡的洋桔梗、鼠尾草、蜀葵花、一串紅等，來一趟中社花海，可以舒緩防疫心情。
賴浚萌表示，台灣限制外國人入境之後，國際旅客全沒了，剩下國人家庭出遊及零散遊覽車團客；賞花遊客探底，但購買盆栽人數大增， 蒔花弄草成為解悶的最佳方法。
中社花市為舒解民眾悶在家防疫的情緒，推出賞花送向日葵花、種子或3吋半盆栽等「3選1」活動，即日起至4月30日止，憑賞花票根，即可到花田自採，或到櫃台兌換。
(中時 )
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