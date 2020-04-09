樂天桃猿Rakuten Monkeys再出新招，雖然受到疫情影響中職閉門開打，不過只要購買人形看板，就會將你的頭像製作成看板送進桃園主場，讓球迷算是另類進場支持。4月10日起至4月12日止在樂天市場上線接受第一波預訂，可參與4月17日起的主場賽事，直到開放觀眾進場為止，你一直都在！

在樂天市場上訂購新10號隊友人形，留下聯絡方式(訂購後私訊@Rakuten Monkeys Shop粉專)，將有專人聯絡頭像及應援文字事宜，還可以在球場劃位，這一波預訂結束後，成品將直接送至桃園主場，代替你成為新10號隊友，雖不是你的真人但有你的真心，疫情結束後帶回家紀念！

10號隊友人形看板每尊高125CM，寬220CM，含四組頭像，售價5900元，應援文字請提供8至10字內，頭像檔案解析度至少1MB以上，另贈送勇敢樂天組應猿桃猿男兒外帶LED跑馬燈，將你的應援文字化成特效，為球員加油！

三隻猴子威士忌也為了「超前部署 桃猿最罩」新10號隊友準備人形大軍進駐桃猿，加上10號隊友客訂人形，「新10號隊友」準備Rock You everyday絕不懈怠！

(中時 )