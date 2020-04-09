陸首批「科班直播主」畢業前被企業鎖定一空 17:112020/04/09 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸電商如今透過直播「帶貨」刺激銷售成為風潮。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全大陸首批「科班」出身的電商直播主，在畢業前已被企業預定，引發關注。據《新京報》報導，9日從雲南省騰沖市第一職業高級中學方面了解到，該校於2018年建立全大陸首個電商直播培訓基地，專門培養直播人才。 而值得注意的是，即便學生還在校但已實現單月直播帶貨50萬元人民幣成績。目前該校首批即將畢業的學生，也已被企業徵才預定一空。 (旺報 ) #直播 #企業 #畢業 #電商 #學生 也許您會感興趣 推薦閱讀 居家檢疫直播秀才藝 ØZI互動粉絲嗨翻 04:102020/04/05 娛樂新聞 法拍也直播 法官變網紅 04:102020/04/06 全球財經 電商崛起 3C通路商變身接招 04:102020/04/06 產業．科技 宅經濟夯 境外電商發票數暴增 04:102020/04/06 財經焦點 疫情當頭毛孩也要顧 電商推線上寵物展 10:132020/04/06 財經 高雄首選電商平台 農產採購更方便 04:102020/04/08 地方新聞 發力電商平台 麗豐3月營收月增135％ 21:242020/04/08 兩岸 蝦皮購物響應政府紓困 祭出業界最高25萬元補貼 00:112020/04/09 財經 《科技》響應政府紓困計畫 電商祭補貼優惠吸引店家加入 08:012020/04/09 財經 發力電商平台 麗豐3月營收月增135％ 10:022020/04/09 財經 兩岸熱門新聞 美軍頻巡台海 美最高武官：對手勿懷疑美軍實力 - 兩岸 - 旺報 陸個別省份 又現聚集性新冠病例 - 兩岸 - 旺報 突破污名與禁忌：歐洲人開始接受戴口罩 - 兩岸 中興獨董性侵未成年養女 章子怡怒斥 - 兩岸 山雨欲來 陸官媒籲做好準備 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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