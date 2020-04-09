全大陸首批「科班」出身的電商直播主，在畢業前已被企業預定，引發關注。據《新京報》報導，9日從雲南省騰沖市第一職業高級中學方面了解到，該校於2018年建立全大陸首個電商直播培訓基地，專門培養直播人才。

而值得注意的是，即便學生還在校但已實現單月直播帶貨50萬元人民幣成績。目前該校首批即將畢業的學生，也已被企業徵才預定一空。

(旺報 )