陸3月乘用車銷量較上月激增逾317％ 17:202020/04/09 旺報 林汪靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 乘聯會9日發布3月大陸乘用車產銷數據。數據顯示，3月大陸全國狹義乘用車綜合銷量為104.5萬輛，較上月上漲317.5％，較去年同期下跌40％，而前3個月累計銷量301.4萬輛，較去年同期下跌40.8％。 (旺報 ) #銷量 #數據 #大陸 #301 #綜合 也許您會感興趣 推薦閱讀 北部40多歲男感染源找到了！曾到確診實踐老師家喝茶1小時 14:252020/04/05 生活 怕中鏢店員散播病毒 陳時中：絕對不是超商 15:152020/04/05 生活 本土感染源超難找 ICU醫籲：最好開始做這事 18:402020/04/05 生活 感染源找到了 商店經理曾接觸確診教師 01:202020/04/06 政治要聞 本土感染源難找 ICU名醫：今起開始做這件事 08:382020/04/06 生活 員工旅遊去墾丁 童綜合發聲明 11:572020/04/06 生活 兩岸不見血戰場 打假誰怕誰 01:292020/04/07 焦點新聞 輿論戰疫 兩岸網紅隔空對嗆 01:302020/04/07 兩岸要聞 救中小企業 林毅夫籲發消費券 01:302020/04/07 兩岸要聞 黃明志遭翻牆出征 回嗆大陸網友「不聽主席的命令」：丟人現眼！ 11:012020/04/07 娛樂 兩岸熱門新聞 美軍頻巡台海 美最高武官：對手勿懷疑美軍實力 - 兩岸 - 旺報 陸個別省份 又現聚集性新冠病例 - 兩岸 - 旺報 突破污名與禁忌：歐洲人開始接受戴口罩 - 兩岸 中興獨董性侵未成年養女 章子怡怒斥 - 兩岸 山雨欲來 陸官媒籲做好準備 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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