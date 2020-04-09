乘聯會9日發布3月大陸乘用車產銷數據。數據顯示，3月大陸全國狹義乘用車綜合銷量為104.5萬輛，較上月上漲317.5％，較去年同期下跌40％，而前3個月累計銷量301.4萬輛，較去年同期下跌40.8％。

(旺報 )