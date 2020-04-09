全球受新冠肺炎(COVID-19)影響，許多明星藝人工作停擺，只能在家防疫。日本7日宣布請東京和大阪民眾減少外出，巨星木村拓哉一家人當模範，曬出居家生活照，尤其2愛女互拍寫真打發時間，唯美照片引起網友熱烈討論，紛紛大讚「美出新高度」。

知名男星木村拓哉原本在拍攝新劇《BG終極保鑣2》，但因疫情停止拍攝，近日在微博分享和寵物玩耍照，老婆工藤靜香則在Instagram曬出料理拿手菜的美食照，夫妻倆都不忘提醒大家「Staying home」；此外木村心美和木村光希2姊妹在家互拍寫真，成品照居然完全不輸專業攝影師。

木村心美和木村光希風格大不同，心美趴在沙發上雙手托著臉，露出甜甜微笑，可愛的模樣萌翻不少男粉絲；而光希穿著黑色小可愛，在窗邊在自然光前擺出各種模特兒級姿勢，看起來相當性感撩人。兩人也都補充表示「Staying home」，以及註明照片是姊妹互拍的。

(中時電子報)