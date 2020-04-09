大陸教育部宣布決定暫停2020年大陸各地各學歷層級畢業生赴台升學就讀的試點工作，我國陸生聯招會、南台科大副校長張鴻德表示，事前完全沒有得到相關訊息，一旦資訊釐清後，招陸生的工作，「可以辦就繼續辦」。

張鴻德表示，大陸教育部底下有「海峽兩岸招生服務中心」，那是我方陸聯會的對口單位，但大陸教育部宣布陸生2020年暫緩來台，連「海峽兩岸招生服務中心」都說事先不知情。

張鴻德說，大陸教育部說陸生2020年陸生暫緩來台，到底範圍有多大，目前還不清楚。我方正請「海峽兩岸招生服務中心」釐清，一旦資訊清楚了，我方才有辦法因應。

張鴻德舉例，陸生2020年暫緩來台，那原本在台灣就讀的陸生，可否繼續在台灣升學，現在都還不清楚。過去每年從台灣大專院校畢業的陸生約有4成會留下來，這群人今年可否繼續在台灣升學，並未有明確答案。

張鴻德說，過去每年這個時候，要到台灣就讀碩博士班的陸生都已開始報名，但今年因為先冠肺炎疫情的關係，大陸的學校都停課了，陸生想要到台灣就學，也拿不到原來學校提供的學業成績等資料來報名。因此，到目前為止，我國招收陸生讀碩博士班，都還未開始報名。

張鴻德表示，去年我國共招到3800名陸生，包括碩博士生1500人、大學部800人、專升本1500人，今年到底能收到多少人，目前無法確定。

(中時 )