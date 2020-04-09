摩爾投顧分析師鐘崑禎表示，台股9日遇3月13日跳空缺口大量解套賣壓，開高走低，終場小跌18.04點，短線較難站回缺口，預計將進入區間震盪格局，靜待成交量拉高至月均量水準。

個股方面，本周納入投資組合的旭富，新冠肺炎解藥商機持續發酵，第一季營收有望達歷史新高，股價9日強勢鎖漲停至收盤。

大盤自底部反彈至今已餘1,500點，但皆屬消息面所帶出的行情，縱使上市櫃公司3月營收普遍優於預期，但第二季整體還是可能面臨衰退風險，因此現階段操作切勿追高，以低基期個股為主要布局方向。

(工商 )