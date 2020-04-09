逐洞賽》摩爾投顧分析師鐘崑禎 17:232020/04/09 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 摩爾投顧分析師鐘崑禎表示，台股9日遇3月13日跳空缺口大量解套賣壓，開高走低，終場小跌18.04點，短線較難站回缺口，預計將進入區間震盪格局，靜待成交量拉高至月均量水準。 個股方面，本周納入投資組合的旭富，新冠肺炎解藥商機持續發酵，第一季營收有望達歷史新高，股價9日強勢鎖漲停至收盤。 大盤自底部反彈至今已餘1,500點，但皆屬消息面所帶出的行情，縱使上市櫃公司3月營收普遍優於預期，但第二季整體還是可能面臨衰退風險，因此現階段操作切勿追高，以低基期個股為主要布局方向。 (工商 ) #大量 #旭富 #摩爾 #投顧分析師 #鐘崑禎 也許您會感興趣 推薦閱讀 獨有原料加持 離岸風電護身 旭富世紀鋼 展望佳 04:092020/04/05 產業特刊 逐洞賽｜摩爾投顧分析師鐘崑禎 17:492020/04/06 財經 逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進 17:492020/04/06 財經 逐洞賽｜永誠國際投顧分析師李忠興 17:502020/04/06 財經 蔡英文訪旭富製藥 藥廠允贈1噸奎寧抗新冠肺炎 20:392020/04/08 生活 抗疫優先 旭富製藥允贈原料藥 04:102020/04/09 財經要聞 《台北股市》盤中焦點股：燁輝、長榮航、富喬、旭富、金寶、達麗 10:172020/04/09 財經 逐洞賽》倫元投顧分析師陳學進 17:232020/04/09 財經 逐洞賽》永誠國際投顧分析師李忠興 17:232020/04/09 財經 逐洞賽》啟發投顧分析師楊基政 17:232020/04/09 財經 財經熱門新聞 蝦米！饗食天堂Buffet自助餐也外帶外送了 - 財經 - 工商 美股狂噴3天就V？專家驚爆下波殺戮更猛 - 財經 各國封城影響運輸 衛生紙面臨缺貨壓力 - 財經 台股好戲僅15分鐘！散戶別鐵齒注意3件事 - 財經 美股暴衝極似這殺戮日！ 專家警告還有25％崩跌空間 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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