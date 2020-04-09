倫元投顧分析師陳學進表示，台股9日開高走低，終場下跌18.04點，跌幅0.18％，收在10,119.43點，櫃買指數同步拉回，終場走跌0.37點，跌幅0.29％，以125.31點作收。

三大法人方面，外資轉賣74.17億元，投信續買4.19億元，自營商續賣23.59億元，惟外資於台指期貨市場上加碼買回1,764口多單，累計淨多單部位為43,529口，心態轉趨謹慎中性偏多。

隨著加權指數反彈至10,171～10,359點的空方缺口位置，加上時間轉折進入費波南希級數第13天、KD指標進入短線超買區、南韓首爾指數和香港恆生指數8日尾盤下殺拉回壓抑等影響，台股9日開高上漲見10,246點高點後震盪壓回。

以盤面結構觀察，短線反彈1,723點後確有整理必要，因此操作上對於漲幅已大或欠缺基本面加持的股票，此時不宜貿然追價，然新冠肺炎疫情趨緩外，包括VIX恐慌指數、美元指數、國際油價、美國十年債券殖利率及各國政府及央行救市計劃等五大風險指標逐步改善，若震盪拉回守穩支撐，低接進場的看法則不改變。

個股方面，本周納入投資組合的柏承，營運具轉機成長題材，股價低檔量增站穩月線，在業內法人偏多心態改變前，後市有望續漲再創新高。

此外，9日盤面表現亮眼的個股清一色以跌深反彈股為主，譬如被動元件國巨、光學股先進光、高速訊號傳輸介面廠譜瑞-KY、無線充電廠迅杰、倒車雷達廠同致、顯卡業者撼訊、遊戲股大宇資、航空運輸類股長榮等，反觀近期相對強勢個股或族群卻紛紛回檔，因此面對行情進入高檔震盪期間，策略上宜鎖定低基期業績成長股進行價差操作為主。

(工商 )