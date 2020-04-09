永誠國際投顧分析師李忠興表示，俄羅斯同意原油每日減產160萬桶，油價大漲逾4％，而美參議員桑德斯宣布退出總統大選，緩解股市對政治的擔憂，激勵美股四大指數8日全面上漲，道瓊飆漲779.71點，由於亞股8日盤中已領先反應，9日走勢不如美股強勢。

他指出，台灣上市櫃企業陸續公布3月營收，本周布局的熱映、紘康與松翰，營收也果然全數創下歷史新高，不過，由於短線漲多且指數逢缺口壓力，導致股價出現回檔，並非業績不佳。個股方面，本周納入投資組合的松翰，額溫槍微控制器（MCU）出貨暢旺，3月營收創下歷史新高。

從技術面來看，台股遇3月13日帶巨量3,028億元的向下跳空缺口，缺口上緣10,359點、下緣10,171點，缺口中值在10,265點，9日指數反彈至10,246點，接近中值後拉回，顯見市場對跳空缺口壓力的謹慎態度。其實市場謹慎，行情反而走得長久；若市場失去戒心，才是危機的開始。

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